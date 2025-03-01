Мешканця Запоріжжя, який чекав «звільнення від київського режиму», посадили на 5 років

Комунарський районний суд міста Запоріжжя визнав чоловіка винним у виправдуванні збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 лютого.

У лютому 2024 року обвинувачений в одному з телеграм-каналів брав участь в обговоренні ситуації у місті, зокрема обстрілів і вибухів і при цьому більше тижня розміщував проросійські записи.

«Что за договорняк: почему ВРУ и ОП в Киеве никто не трогает? Значит фашистам можно мирняк бомбить а вы не можете кастрюлеголовых упырей в Киеве достать?», — обурювався він.

Обвинувачений виказував різко негативне і образливе ставлення до українців, держави Україна, яку порівнював з гнойовиком, який треба видавити і продезінфікувати. Писав, що проживає на території, що підконтрольна «зеленому гобліну».

«Запорожье ждет освобождения от киевского режима!», «Тернополь и Львов стереть в труху. Это бандеровские рассадники!..», — йдеться у повідомленнях.

У суді чоловік вину визнав. Він відмовився давати показання, але відповідав на запитання прокурора й суду. Підтвердив, що залишав у телеграм-каналі такі дописи і коментарі. Він проживав із матірʼю, яка не знала про його дії. Навіщо це робив, пояснити не може, але це було без примусу, добровільно та свідомо. На цей час, нібито, жалкує про скоєне. Під час дослідження письмових доказів обвинувачений пояснював, що підтримував дії Російської федерації, а тепер вже, начебто, не підтримує.

Але щирого каяття суд у поведінці обвинуваченого не вбачає. На думку суду, чоловік визнав вину саме через достатні докази. У судовому засіданні він ні разу не висловив осуду своєї поведінки. Під час судових дебатів та останнього слова лише прохав призначити йому умовне покарання.

Обвинуваченого засудили до 5 років позбавлення волі. Під вартою він утримується з жовтня 2024-го.