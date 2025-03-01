Мешканця Запорізької області затримали за підпал ліфтової кабіни у Києві

Використовуючи легкозаймисту рідину та запальничку, чоловік підпалив ліфт у багатоповерхівці та втік. Правоохоронці вилучили у раніше судимого порушника речові докази та повідомили йому про підозру. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До Дарницького управління поліції звернувся голова Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку на вулиці Бориспільській з повідомленням про підпал ліфтової кабіни. Подія відбулась вдень та свідки розповіли про підозрілого чоловіка, якого бачили після займання ліфта. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, її швидко загасили мешканці будинку.

На місці події працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу вилучили відеозаписи будинкових камер спостереження, які зафіксували ймовірного палія. В подальшому оперативники встановили особу підозрюваного, яким виявився 37-річний мешканець Запорізької області та тимчасово проживає у столичному хостелі.

Порушник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство і одразу переїхав до Києва. Свій вчинок він пояснив бажанням помститися через розрив стосунків із знайомою, яка проживала в цьому будинку.

Працівники поліції затримали палія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вилучили речові докази, та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Слідчі направили до районного суду клопотання щодо взяття фігуранта під варту на час досудового слідства.

За умисне знищення чужого майна шляхом підпалу чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва