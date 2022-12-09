Мешканця Золочівщини підозрюють у багаторічному ґвалтуванні його малолітньої племінниці

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, з 2014 по 2019 роки підозрюваний, проживаючи разом зі своєю племінницею, неодноразово ґвалтував дитину. Через свій вік дівчинка не могла чинити опір та боялась розповісти близьким про дії дядька.

Після позбавлення матері дівчинки батьківських прав, її було влаштовано до дитячого будинку. Там дівчинка наважилась розповісти правоохоронцям, що роками зазнавала сексуального насильства у своєму домі.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора