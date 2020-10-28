Мешканцю Бориспільського району «світить» 15 років ув’язнення за вбивство товариша по чарці

Бориспільська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, 26 жовтня поточного року під час вживання спиртних напоїв, у ході раптово виниклого конфлікту 40-річний мешканець с. Вишеньки наніс своєму приятелю не менше п’яти ударів в область голови невстановленим предметом, спричинивши останньому множинні травми голови з пошкодженням кісток черепа та головного мозку, у результаті чого від отриманих тілесних ушкоджень він помер.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Досудове слідство триває.

Київська обласна прокуратура