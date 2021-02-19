Мешканцю Хмельниччини загрожує до 8 років позбавлення волі за спробу надати хабаря поліцейському

49-річному чоловікові, який вдруге сів за кермо авто у стані алкогольного сп’яніння, загрожувала адміністративна відповідальність. За 20 тисяч гривень «відкупних» він спробував домовитись з посадовцем поліції Кам’янець-Подільського району, щоб уникнути проблем із законом. За корупційну пропозицію зловмисник постане перед судом.

До оперативників Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшов рапорт заступника начальника сектору поліцейської діяльності Кам’янець-Подільського районного управління поліції області. Майор поліції повідомив, що 49-річний чоловік запропонував йому 20 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Встановлено, що водій мав понести покарання за повторне керування автомобілем у нетверезому стані. Проте порушник правил дорожнього руху спробував уникнути відповідальності за скоєне — прийшов до посадовця поліції та запропонував йому грошову «винагороду».

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції слідчі поліції Хмельниччини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Оперативники УДВБ НПУ, слідчі ГУНП в Хмельницькій області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, затримали мешканця області під час передачі поліцейському частини обіцяної суми – семи тисяч гривень. Гроші вилучено.

Наразі фігурантові готується вручення підозри за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України