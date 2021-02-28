Мешканцю Київщини повідомили про підозру у вчинення розбійного нападу

Під погрозою розправи зловмисник забрав мобільний телефон, яким користувався у подальшому. Завдяки цьому оперативники змогли встановити його місцезнаходження та затримати.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянина про те, що на вулиці Озерній невідомий його побив та забрав речі. На вказану адресу прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції для встановлення обставин інциденту.

Потерпілий розповів, що ввечері до нього підійшли двоє чоловіків. З одним з них у нього виникла суперечка. Зловмисник почав бити перехожого, після чого, погрожуючи розправою, забрав у нього гроші, телефон та ключі від автомобіля. За результатами судово-медичної експертизи, у потерпілого перелом носа.

Співробітники карного розшуку провели оперативні заходи по встановленню місцезнаходження мобільного телефону, а також проаналізували інформацію, отриману від операторів мобільного зв’язку. Поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника та його особу. Ним виявився 39-річний мешканець Київщини, раніше не судимий.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва