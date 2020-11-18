Мешканцю Київської області загрожує 15 років за ґратами за вбивство племінника

Таращанським відділом Кагарлицької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства мешканця Таращанського району Київської області (ч.1 ст.115 КК України).

Встановлено, що 17.11.2020 в одному із приватних помешкань у селі Степок, під час розпиття спиртних напоїв між 68-річним місцевим жителем та його племінником виник конфлікт, у ході якого господар помешкання схопив зі стола кухонний ніж та наніс ним молодику удар в область грудної клітини, в результаті чого той помер на місці.

На даний час зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (Умисне вбивство), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури