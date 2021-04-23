Мешканцю Кривого Рогу загрожує до 8 років позбавлення волі за надання хабаря поліцейському

Фігурант кримінального провадження намагався вирішити проблеми із законом, пообіцявши слідчому поліції Дніпропетровщини 1 000 доларів США «відкупних». На передачі грошей чоловіка затримали.

До оперативників Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшов рапорт слідчого одного з відділень Криворізького районного управління поліції Дніпропетровщини. Лейтенант поліції повідомив про одержання корупційної пропозиції.

Гроші поліцейському запропонував 32-річний чоловік, аби уникнути відповідальності за вчинення шахрайства. Щоби слідчий поліції закрив кримінальне провадження, фігурант пообіцяв 1000 доларів США «відкупних».

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими криворізької поліції затримали чоловіка у службовому кабінеті під час передачі слідчому 700 доларів США — першої частини від обіцяної суми. Гроші вилучено.

Наразі готується оголошення про підозру чоловікові за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України