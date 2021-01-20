Мешканцю Маріуполя загрожує до восьми років ув’язнення за шахрайство в Інтернеті

Фігурант створив Інтернет-магазин, де продавав неіснуючі тютюнові вироби. Головною умовою купівлі була передплата, однак ніякого товару покупцям зловмисник не відправляв. Таким чином він ошукав близько сотні громадян.

Правопорушника викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Донеччини спільно із слідчими Центрального відділу поліції області.

Встановлено, що 47-річний неодноразово судимий місцевий житель продавав в Інтернеті неіснуючі тютюнові вироби. Для цього він створив власний Інтернет-магазин. Від покупців вимагав передплату на банківську картку. Однак після одержання грошей, фігурант не виконував взятих на себе зобов’язань та припиняв спілкування із клієнтами.

За попередніми підрахунками, зловмисник ошукав близько сотні громадян на понад 100 тисяч гривень.

В оселі фігуранта працівники поліції провели обшук та вилучили речові докази.

Правопорушника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Маріупольська місцева прокуратура № 1.

Кіберполіція закликає громадян користуватися лише перевіреними ресурсами для онлайн-шопінгу та надавати перевагу післяплаті.

Департамент кіберполіції Національної поліції України