Мешканцю Охтирки повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі та погрозі вбивством

Для того, щоб його аргументи при вирішенні давньої суперечки задавалися більш переконливими, зловмисник вирішив застосувати фізичне насильство, погрожувати вбивством з демонстрацією ножа та сокири, а також позбавити волі шляхом зв’язування рук липкою стрічкою.

Слідчими Охтирського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 129 (погроза вбивством) та ч. 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі людини, вчинене способом, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань) Кримінального кодексу України, 45-річному мешканцю міста Охтирка.

У ході слідства встановлено, що чоловік в кінці травня цього року, перебуваючи на території міського парку, зустрів свого знайомого та вирішив помститися останньому за неповернення боргу.

Для того, щоб бути більш переконливим зловмисник прихопив із собою сокиру, ніж та липку стрічку. При зустрічі погрожуючи сокирою, останній змусив потерпілого піти з ним до менш людного місця в парку, де в’язав йому липкою стрічкою руки, змусив стати на коліна та утримував у вказаному місці без його волі.

В подальшому з метою встановлення всіх обставин, що стосуються не повернутого боргу, зловмисник наносив удари потерпілому ногами та обухом сокири. А також, щоб налякати останнього демонстративно прикладав ніж до його щоки та висловлював погрози позбавити життя.

За вчинені кримінальні правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Сумської області