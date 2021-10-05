Мешканцю столичної Троєщини повідомили про підозру за замах на вбивство перехожого

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У під’їзді багатоповерхівки зловмисник вдарив декілька разів молотком по голові чоловіка, якого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Правоохоронці затримали фігуранта на місці злочину. Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

До чергової частини Деснянського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у під’їзді на проспекті Маяковського вони виявили чоловіка з травмою голови. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

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Начальник слідчого відділення сектору розкриття злочинів проти особи Деснянського управління поліції Ігор Мордусенко розповів про те, що поліцейські провели огляд місця події, опитали свідків та встановили обставини події:

«У під’їзді багатоповерхівки між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник молотком декілька разів вдарив 38-річного опонента по голові. Крики про допомогу почула консьєрж будинку та викликала швидку медичну допомогу та лікарі госпіталізували потерпілого. Наряд поліції охорони виявив підозрюваного на місці злочину, а слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – місцевий мешканець, 1989 року народження. Також ми вилучили з місця події молоток зі слідами бурого кольору, який направили на експертизу».

Окрім того, чоловік підозрюється у неправдивому повідомленні про замінування Північного мосту. Слідчі Деснянського управління поліції скерували до суду клопотання про застосування до нього примусових заходів медичного характеру. У ході досудового розслідування буде проведена судово-психіатрична експертиза для встановлення психологічного стану правопорушника.

«За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною другою статті 15, частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Слідчі звернулись до суду з клопотанням про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва

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