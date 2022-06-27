Міграційні поліцейські Києва викрили черговий канал незаконного перетину державного кордону

Організували злочинну схему двоє чоловіків. Правопорушники виготовляли документи щодо псевдоволонтерської діяльності, які дозволяли іноземцям тимчасово проживати в Україні. Вартість послуги становила 26 000 гривень. За скоєне їм загрожує до дев’яти років тюремного ув’язнення.

Під час реалізації оперативної інформації працівниками управління міграційної поліції столичного главку спільно із працівниками слідчого управління за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито двох осіб, які організували злочинну схему з незаконного перетину кордону іноземцями через державний кордон України. Це — організатор та співучасник.

Як розповів начальник управління міграційної поліції Денис Дем’янюк, правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання грошей за таку послугу:

«Донеччанин та киян, 1982 та 1980 років народження, виготовляли документи щодо псевдоволонтерської діяльності, за допомогою яких іноземці мали змогу отримати посвідки на тимчасове або постійне проживання на території нашої держави. Вартість такої послуги становила 26 000 гривень. Як нам стало відомо, у такій послузі порушники не відмовили і громадянину росії. На місці затримання одного із зловмисників, у його дружини ми вилучили отримані ним кошти. У подальшому провели обшуки за адресами мешкання фігурантів та в їх автомобілі, звідки вилучили гроші, чорнові записи, документи, мобільний телефон та автотранспортний засіб одного із зловмисників. Наразі затримані перебувають у ізоляторі тимчасового тримання».

Слідчі поліції Києва повідомили чоловікам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва