Микитась вышел из СИЗО — источник

Бывший народный депутат Украины, експрезидент корпорации «Укрбуд» Максим Микитась, которого подозревают в организации схемы с квартирами для Национальной гвардии Украины, сегодня вышел из Лукьяновского СИЗО.

Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

«Максим Микитась сегодня вышел на свободу», — сообщил источник.

Ранее в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

Несколькими данями ранее Высший антикоррупционный суд продлил до 24 декабря срок ареста Микитася.

Напомним, что экс-президента корпорации «Укрбуд» подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — ред.) УК Украины.