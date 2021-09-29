Миколаївські кіберполіцейські викрили мешканців області на створенні та поширенні дитячої порнографії у мережі Інтернет

Упродовж декількох місяців поліцейські відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно зі слідчими викрили причетність п’ятьох мешканців Миколаєва та області до створення, зберігання і розповсюдження через пірингові мережі файлів із дитячою порнографією. У рамках відкритих кримінальних проваджень правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів та у результаті обшуків вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи, які були направлені на експертне дослідження.

За процесуального керівництва прокуратури, двом особам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України, за іншими фактами слідство триває.

Зокрема, кіберполіцейські разом слідчими відділення поліції №7 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області встановили та затримали 42-річного чоловіка, який близько шести років розбещував малолітніх дітей. Проведеними слідчо-розшуковими заходами правоохоронці встановили факти створення ним за участю дітей медіаконтенту порнографічного змісту та факти зберігання дитячої порнографії. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ст. 156 та ст. 301-1 Кримінального кодексу України, згодом суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також поліцейські припинили протиправну діяльність місцевої мешканки одного з райцентрів, яка створювала контент інтимного характеру за участі учнів місцевої ЗОШ та розповсюджувала матеріали в мережі Інтернет.

Слід зазначити, що у лютому поточного року Верховна Рада посилила відповідальність за виробництво та поширення дитячої порнографії. Посилилась відповідальність за вчинення сексуального насильства над дітьми, також було криміналізовано факти умисного одержання доступу до порнографічних матеріалів за участі дітей із використанням інформаційно‐телекомунікаційних систем та технологій.

Правоохоронці отримали важливу законодавчу підтримку для боротьби із цим негативним явищем. Кримінальний кодекс України був доповнений статтею 301-1, яка кардинально змінила кримінальну відповідальність за дії з дитячою порнографією. Санкції даної статті передбачають покарання для винних осіб до 6 років позбавлення волі за незаконні дії з дитячою порнографією без мети її збуту та до 10 років позбавлення волі у випадку, якщо такі дії вчиняються з метою збуту, а за наявності обтяжуючих обставин – до 15 років позбавлення волі.

Якщо вам стали відомі факти вчинення сексуального насильства над дітьми, факти умисного одержання доступу до порнографічних матеріалів за участі дітей з використанням інформаційно‐телекомунікаційних систем повідомляйте на сайт кіберполіції (https://ticket.cyberpolice.gov.ua/) або 102.

ВПК в Миколаївській області