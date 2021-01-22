Миколаївські поліцейські повідомили про підозру двом особам за поширення злочинного впливу та звернення до «авторитета»

Обидва підозрюваних наразі знаходяться у виправних установах.

Протиправну діяльність підозрюваних викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області, слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області за процесуального керівництва прокуратури.

За даними слідства, 28-річний мешканець Миколаєва, відбуваючи покарання у Вознесенській виправній колонії за свою протиправну діяльність, здобув авторитет не лише серед засуджених, але і серед осіб з кримінального середовища. Останні зверталися до нього за допомогою.

Так, розуміючи про можливості «авторитета», до нього звернувся 50-річний мешканець Донецької області, якого засуджено до довічного позбавлення волі за скоєння вбивства та наразі відбуває покарання в Бахмутській виправній колонії. Його брат, мешканець Миколаївської області, заборгував 2000 доларів США, тому він просить допомогти їх повернути.

Маючи авторитет у кримінальному середовищі, 28-річний чоловік організував угруповання, яке, погрожуючи фізичною розправою, вимагало кошти з родича «замовника», за що його було затримано та повідомлено про підозру. Наразі він знаходиться під вартою в СІЗО.

На підставі матеріалів причетності цих осіб до кримінальних правопорушень їм було повідомлено про підозри. 28-річному кримінальному «авторитетові» — за ч. 1 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України, а 50-річному чоловікові — за ч. 1 ст. 255-3 (Звернення за застосуванням злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Санкції обох статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції