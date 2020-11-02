Миколаївські поліцейські та КОРД затримали угруповання аферистів-злодіїв за підозрою у скоєнні півсотні крадіжок (фото)

Зловмисники мандрували регіонами України та підшукували осіб похилого віку, представлялись іноземними бізнесменами, цікавились чи можна винайняти житло. Потім просили пенсіонерів тимчасово залишити у них на зберігання свої гроші, за що обіцяли винагороду. Якщо люди погоджувались, випитували, чи є у них надійна схованка, де ті самі тримають свої заощадження. Видивлялись і забирали кошти потерпілих, а свої, фальшиві, лишали.

30 жовтня на виїзді з Миколаївської області усіх трьох — 20-ти, 22-х та 33-х років — затримали оперативні співробітники Управління карного розшуку за силової підтримки спецпризначенців КОРД. За місцями мешкання фігурантів у м. Нікополь Дніпропетровської області та в їхньому транспорті слідчі провели обшуки у супроводі бійців роти поліції особливого призначення. Поліцейські вилучили у правопорушників сувенірні гривні, долари та євро, зброю, мобільні телефони та інші речові докази.

Відомо, що члени угруповання «промишляли» в Миколаївській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Київській областях та інших, а також у столиці, а на їхньому рахунку — понад пів сотні таких фактів. Раніше до кримінальної відповідальності вони не притягувались.

На Миколаївщині зловмисники вчинили два шахрайства: у Южноукраїнську та Первомайську. Жертвами схеми аферистів стали дві жінки 70-ти та 78-ми років. В однієї забрали 25 тисяч гривень та золоті прикраси, а у другої – близько 20 г ювелірних виробів. Постраждалі не одразу розуміли, що позбулись своїх заощаджень, а лише тоді, коли роздивились на грошах незнайомців напис «сувенір», звертались до поліції.

За словами начальника ГУНП в Миколаївській області, завдяки професійним та злагодженим діям миколаївських правоохоронців вдалось вийти на «слід» злочинців, які тероризували низку регіонів, та затримати їх.

«Аферисти діяли дуже цинічно. Стратегія аферистів наступна: один підшукує жертву, обираючи тільки осіб похилого віку, спілкується, розповідає, що з товаришами займаються продажем одягу і вони проїздом, тому хотіли б на певний час винайняти кімнату. Вдає, що надає значення чистоті та переймається порядністю господарів. Таким чином входить в довіру до людей, а потім телефонує спільникам та повідомляє, що знайшов бабусю і, мовляв, їй можна довіряти, надаючи таким чином сигнал, що жертва є, — розповідає очільник поліції області Сергій Шайхет. Також під час проведення оперативних заходів з’ясувалось, що перед скоєнням злочинів фігуранти просили благословення у вищих сил на вчинення шахрайств та молились послати жертву».

Наразі тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 3 ст. 185 ККУ «крадіжка, поєднана з проникненням у житло», за що санкцією статті передбачено покарання до шести років позбавлення волі. Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі вручили злочинцям повідомлення про підозру, а суд обере їм запобіжний захід.

Поліцейські звертають увагу громадян: якщо ви стали жертвою їхньої афери, але не заявляли до правоохоронних органів, негайно зверніться до поліції.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області