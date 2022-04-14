Миколаївські поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у власному помешканні

Окрім зброї та набоїв правоохоронці виявили у миколаївця наркотичні засоби. Наразі тривають дослідження, за результатами яких вирішуватиметься питання щодо внесення додаткової кваліфікації події та прийняття відповідних процесуальних рішень.

13 квітня до Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканців будинку по вул. Заводська про те, що їхній сусід стріляє у себе в квартирі. На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи поліції, та дійсно побачили чоловіка з ознаками алкогольного сп’яніння зі зброєю в руках, яку вилучили.

Також у помешканні місцевого мешканця поліцейські виявили набої різного калібру та ємності з наркотичною речовиною – канабіс. Усе вилучене направили на експертизу.

41-річного чоловіка доставили до Миколаївського районного управління поліції, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 ККУ «Хуліганство із застосуванням зброї», санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За процесуальної підтримки окружної прокуратури м. Миколаєва затриманому найближчим часом буде повідомлено про підозру та обиратиметься запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області