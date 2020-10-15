Миколаївські поліцейські затримали у Маріуполі аферисток, які «зняли порчу» за ₴950 тисяч (фото)

Дві шахрайки 33-х та 63-х років ошукали 79-річну мешканку Южноукраїнська 29 вересня.

Підійшовши до потерпілої біля крамниці, повідомили їй, що мають надздібності і бачать на пенсіонерці смертельну порчу. Незнайомки розповіли бабусі, що можуть допомогти, провівши певний ритуал, для якого потрібні всі наявні гроші та ювелірні вироби.

Потерпіла разом із шахрайками пішла до себе додому, зібрала золоті прикраси та гроші (тисячу євро, дві тисячі доларів, 650 тисяч рублів) на загальну суму майже у 950 тисяч гривень, й віддала зловмисницям. Зрозуміла старенька, що стала жертвою аферисток, вже, коли ті пішли.

Поліція звертається до громадян, які стали жертвою шахрайських дій та упізнали цих жінок, та з якихось причин не повідомили про злочин, звернутись до найближчого відділу поліції або за номером телефону 102.

Національна поліція України