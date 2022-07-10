Миколаївські правоохоронці затримали 25-річного підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дитини

8 липня до відділення поліції № 4 Миколаївського районного управління звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що відносно її 12-річної доньки були скоєні насильницькі дії.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 25-річний чоловік, військовослужбовець одного з правоохоронних органів.

Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі призначили проведення необхідних експертиз. З дівчинкою працюють психологи.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’ятнадцяти років.

Затриманому оголосили про підозру, невдовзі йому обиратимуть запобіжний захід. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області