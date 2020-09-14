Миколаївські правоохоронці затримали злочинну групу, яка вимагала у чоловіка більше двох тисяч доларів
Детективи слідчого Управління ГУНП спільно зі співробітниками УСР ДСР НПУ за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури припинили злочинну діяльність групи з трьох чоловіків, які займались вимаганням грошей та позиціонували себе, як прибічники злодійської спільноти.
До злочинного угруповання входили двоє мешканців Миколаєва та житель Вознесенська. Двоє з них раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення різних злочинів, зокрема тяжких.
Так, на початку березня зловмисники приїхали до 45-річного мешканця одного із сіл Вознесенського району та вимагали неіснуючий борг, при цьому зловмисники погрожували родині потерпілого фізичною розправою.
12 вересня всі троє учасників, один 28-ми та двоє — 32-х років, були затримані поліцейськими у м. Вознесенськ під час передачі грошових коштів.
Слідчі затримали фігурантів у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України «Вимагання», що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Тривають сліді дії.
Відділ комунікації поліції Миколаївської області