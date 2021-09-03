Миколаївцю вручили підозру в жорстокому поводженні з твариною
1 вересня ввечері працівники поліції провели невідкладні слідчі дії, вилучили, попередньо, пневматичну гвинтівку, яку направили на дослідження.
Вже проведений розтин собаки, очікуються висновки фахівців.
Наразі 59-річному чоловіку слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення.
Після проведення слідчих дій та експертиз можлива додаткова кваліфікація. Триває розслідування.
Нагадаємо, що 1 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадян про те, що на території продовольчого ринку по проспекту Центральному у Миколаєві невідомий чоловік у магазині застрелив собаку та пішов. Від отриманих ушкоджень тварина загинула. Того ж дня особу зловмисника та його місцезнаходження правоохоронці встановили.
Відділ комунікації поліції Миколаївської областіTweet