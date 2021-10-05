Мільйонне шахрайство на будівництві житлового комплексу – на Київщині судитимуть ексдиректора будівельної компанії

Києво-Святошинською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканки Бориспільського району за фактами шахрайства, вчиненого у великих та особливо великих розмірах (ч. ч. 3, 4 ст.190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, будучи директором підприємства, яке здійснювало будівництво житлового комплексу на території Крюківщинської сільської ради, укладала попередні договори на продаж квартир у новобудовах.

Вкладники передавали обвинуваченій гроші за укладеними договорами інвестування, однак в касі товариства вони не оприбутковувалися. Таким чином впродовж 2016-2018 років фігурантка заволоділа понад 5,5 млн грн десятьох інвесторів будівництва.

Досудове розслідування здійснювалося відділом поліції №1 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура