Мільйонні привласнення на будівництві ЖК: від підприємливої шахрайки постраждали інвестори і забудовник

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Бориспільського району за фактами шахрайства, вчиненого у великих та особливо великих розмірах (ч.ч. 3,4 ст.190 КК України).

Слідством встановлено, що зловмисниця у період 2016-2018 років заволоділа грошовими коштами дев’яти інвесторів будівництва та компанії-забудовника.

Так, підозрювана представляла інтереси девелоперів в реалізації комфортного та доступного житла в екологічно привабливому передмісті столиці. Будучи директором ТОВ, яке здійснювало будівництво та, діючи на підставі статуту вказаного товариства і протоколу загальних зборів учасників ТОВ, укладала попередні договори на продаж квартир, що знаходяться на території Крюківщинської сільради. Як наслідок, грошові кошти дев’яти громадян, які ті вклали під виглядом інвестицій в будівництво, підозрювана привласнила.

Загальна сума збитків, заподіяних зловмисницею, становить майже 5 мільйонів гривень.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у скоєні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Досудове слідство проводиться слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура