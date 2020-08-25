Мільйонний «відкат» за медичні маски для військових – посадовця командування Медичних Сил ЗСУ взято під варту з заставою у майже ₴13 млн.

Печерський районний суд розглянув та задовольнив у повному обсязі клопотання слідчого ДБР, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора та обрав підозрюваним у вимаганні та одержанні майже 1 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в постачанні медичних масок для потреб Збройних Сил України (ч. 4 ст. 368 КК України) запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Для начальника управління командування Медичних Сил ЗС України, як імовірного організатора та співвиконавця цього злочину, визначено заставу розміром майже 13 млн грн, для командира роти медичної служби однієї з бригад ЗСУ – понад 3 млн грн, представника Державної інспекції енергетичного нагляду України – 230 тис грн.

За даними слідства, ці особи одержали від підприємця «відкат» за забезпечення перемоги у закупівлі Збройними Силами України медичних масок для потреб військовослужбовців. Розмір «винагороди» за сприяння визначили з розрахунку 1 гривня за поставку 1 маски.

Нагадаємо, 19 серпня 2020 року після передачі останньої частини хабара із загального розміру 998 тис грн посадовця командування Медичних Сил ЗСУ разом із спільниками було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час вживаються заходи для встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб.

У разі доведення вини військовослужбовців та цивільних осіб, їм загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офісу Генпрокурора