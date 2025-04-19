Мін’юст хоче заробити на аліментщиках та хуліганах: систему громадських робіт докорінно змінюють

Центр пробації вже розпочав пошук та перевіряє організації, розробляє договори щодо формату співпраці та направляє туди правопорушників з урахуванням їхніх навичок і досвіду.

Центр пробації запустив пілотний проєкт, що трансформує підхід до громадських робіт. Нова модель побудована на європейських практиках, зокрема досвіді Нідерландів, і передбачає прозору, контрольовану систему взаємодії між учасниками. Якщо раніше такі роботи були лише на комунальних підприємствах, то тепер залучають і партнерів з інших сфер — організації, що займаються розвитком інфраструктури держави та готові взаємодіяти в межах даної послуги. Проєкт запроваджено в Києві та пристоличному регіоні. У разі успіху масштабуватиметься по всій Україні. Про це 18 квiтня повідомили в Міністерстві юстиції, пише Інформатор.

Центр пробації вже розпочав пошук та перевіряє організації, розробляє договори щодо формату співпраці та направляє туди правопорушників з урахуванням їхніх навичок і досвіду. Контроль здійснюється на кожному етапі, а корупційні ризики мінімізовані. Суть експерименту – випрацювати модель організації платних послуг з виконання громадських робіт відповідальною особою. Команда Мін’юсту фактично працює над законодавчими ініціативами, які зможуть цю систему в Україні адаптувати до європейських практик.

В основі нової моделі — досвід європейських країн, зокрема Нідерландів. Якщо раніше громадські роботи обмежувалися лише комунальними підприємствами, то тепер коло партнерів розширюється. Йдеться не лише про благоустрій, а й про участь у роботі, наприклад, організацій, що займаються розвитком інфраструктури держави та готові взаємодіяти в межах даної послуги.

Суть експерименту – випрацювати модель організації платних послуг з виконання громадських робіт відповідальною особою. Команда Мін’юсту фактично працює над законодавчими ініціативами у межах реалізації нідерландсько-українського проєкту «Справедлива, прозора і відповідальна система кримінальної юстиції в Україні».

Як раніше повідомляв Інформатор, в 2020 році Міністерство юстиції запровадило систему платних камер в СІЗО. За цей час вони принесли мільйони гривень. Всі кошти, зароблені в ході експериментального проекту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів.