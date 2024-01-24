Мін’юст закликає притягти до відповідальності суддів Верховного суду за поновлення на посаді громадянки Росії

Міністерство вважає, що судді допустили порушення при розгляді справи.

Міністерство юстиції закликає Вищу раду правосуддя притягти до відповідальності колегію суддів Верховного суду через поновлення на державній службі експосадовиці із російським паспортом. Йдеться про Марину Прилуцьку, яка була заступницею начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту (м. Київ).

Мін’юст вважає, що колегія суддів знівелювала основоположні принципи адміністративного судочинства. Зокрема, судді не забезпечили гласність і відкритість судового процесу та рівність усіх учасників перед законом, а також не дотрималися питання державного інтересу, повідомили в міністерстві.

Також, на думку Мін’юсту:

Не зазначили в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору.

Проігнорували загальновідомі факти щодо відсутності реальних та можливих способів реалізації судами звернення із судовим дорученням про надання інформації до компетентних органів РФ щодо наявності російського громадянства у громадянки України.

Не надали жодної оцінки листу СБУ, який є належним доказом набуття та існування у експосадовиці громадянства РФ. В той же час можливість встановлення факту набуття іноземного громадянства Службою безпеки України передбачена нормами Закону України “Про Службу безпеки України” та Закону України “Про контррозвідувальну діяльність”.

“Міністерство юстиції додатково повідомить про дату та час повторного розгляду справи у Шостому апеляційному адміністративному суді”, – йдеться у повідомленні.

Прилуцьку звільнили в 2021 році на підставі доказів СБУ про наявність у неї громадянства РФ. Зокрема, в документах, які отримало LB.ua, наголошується, що громадянка Прилуцька ще “13 березня 2014 року виїхала до АР Крим та оформила прописку… Після тимчасової окупації РФ вона здійснила повторний виїзд на тимчасово окуповану територію… Та отримала паспорт громадянина РФ… Під час перебування в АР Крим вона мала контакти зі співробітниками ФСБ”.

У липні 2021 року Марина Прилуцька звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України, Центрального міжрегіонального управління Мінюсту (м. Київ) щодо визнання протиправним та скасування наказу Мін`юсту про її звільнення з посади у зв`язку із втратою права на державну службу або його обмеження внаслідок встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави під час проходження державної служби.

Вимоги вона обгрунтовувала тим, що “зазначені обставини не підтверджуються належними та допустимими доказами, а лист Служби безпеки України та надані зазначеним органом документи не підтверджують належним чином факт наявності у позивача громадянства іншої держави”.

Також звільнена чиновниця вимагала поновлення на посаді і стягнення з Мін`юсту середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Що вирішили суди

Рішення Окружного адміністративного суду Києва від 20.05.2022 про відмову у задовленнні позову залишив без змін відповідною постановою Шостий апеляційний адміністративний суд від 9.11.2022.

Суди першої інстанції аргументували свої рішення тим, що у разі встановлення обставин набуття державним службовцем громадянства іншої держави державна служба припиняється невідкладно без проведення службового розслідування. Твкож спиралися на наявні у матеріалах справи документи, надані СБУ, які підтверджували набуття громадянства РФ.

Крім того, Служба безпеки України направила до суду інформацію про те, що чиновниця виїжджала у Крим 13.03.2014, де зареєструвала місце проживання.

Після тимчасової окупації російською федерацією АРК, 04.05.2014 жінка повторно здійснила виїзд на територію Кримського півострова та на підставі раніше здійсненої прописки отримала паспорт громадянки РФ та мала контакти зі співробітниками

Натомість касаційний адміністративний суд ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко фактично вказав, що фотокопії паспорту рф, наданої СБУ, та податкового номеру – недостатньо. Так, на думку суддів ВС, принцип офіційного з`ясування всіх обставин справи зобов`язує суди вживати заходи для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі шляхом виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. А статтею 80 КАСУ передбачено повноваження суду збирати докази з власної ініціативи шляхом постановлення ухвали про витребування доказів.