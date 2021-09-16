«Міні-завод» з виробництва підпільного алкоголю щомісяця збував по 100 тонн «товару» (відео)

СБУ викрила у Дніпропетровській області схему виробництва і збуту контрафактної підакцизної продукції у промислових масштабах. Щомісяця ділки реалізовували понад 100 тонн підробленого алкоголю на млн грн.

Для виробництва фальсифікату вони облаштували підпільний завод. Готовий «товар» збували через афілійовані мережі і торговельні точки з продажу алкогольної продукції у Київській, Харківській та Сумській областях.

Щоб приховати оборудку, ділки обладнали логістичний центр з розповсюдження підробки в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровщини, а головний офіс – у Запоріжжі.

Для виготовлення сурогату учасники схеми використовували контрафактний спирт і консерванти сумнівної якості.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували четверо мешканців Запорізької області. За оперативними даними, одержані «прибутки» вони виводили у тінь через підконтрольні фірми.

Під час обшуків за адресами виробництва фальсифікату, а також в офісних та складських приміщеннях організаторів оборудки, правоохоронці виявили:

понад 16 тонн підготовленої до збуту контрафактної продукції;

«інгредієнти» для виготовлення фальсифікату;

тару для фасування готового «товару»;

чорну бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставини правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводили співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури Дніпра.

СБУ