«Міні-завод» з виробництва підпільного алкоголю щомісяця збував по 100 тонн «товару» (відео)
СБУ викрила у Дніпропетровській області схему виробництва і збуту контрафактної підакцизної продукції у промислових масштабах. Щомісяця ділки реалізовували понад 100 тонн підробленого алкоголю на млн грн.
Для виробництва фальсифікату вони облаштували підпільний завод. Готовий «товар» збували через афілійовані мережі і торговельні точки з продажу алкогольної продукції у Київській, Харківській та Сумській областях.
Щоб приховати оборудку, ділки обладнали логістичний центр з розповсюдження підробки в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровщини, а головний офіс – у Запоріжжі.
Для виготовлення сурогату учасники схеми використовували контрафактний спирт і консерванти сумнівної якості.
Встановлено, що нелегальний бізнес організували четверо мешканців Запорізької області. За оперативними даними, одержані «прибутки» вони виводили у тінь через підконтрольні фірми.
Під час обшуків за адресами виробництва фальсифікату, а також в офісних та складських приміщеннях організаторів оборудки, правоохоронці виявили:
- понад 16 тонн підготовленої до збуту контрафактної продукції;
- «інгредієнти» для виготовлення фальсифікату;
- тару для фасування готового «товару»;
- чорну бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру.
У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставини правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.
Заходи із викриття незаконної діяльності проводили співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури Дніпра.Tweet