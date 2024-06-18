«Міністру фінансів лнр», який є ключовою фігурою у фінансуванні окупаційної влади на Луганщині, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру «міністру фінансів лнр» у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ мешканець Луганська, який почав співпрацювати з ворогом ще у 2014 році після захоплення територій регіону. До цього обіймав керівні посади в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Луганській області.

Надалі залишався в окупованому місті.

Представники держави-агресора запропонували йому «крісло» «міністра фінансів лнр».

З того часу він відіграє одну з ключових ролей у фінансуванні псевдовладних структур на Луганщині.

Після повномасштабного російського вторгнення, в контексті «інтеграції» Луганщини до рф, його було «перепризначено» на цю ж посаду.

Дотепер фігурант бере участь у всеросійських заходах, підтримує контакти з вищим керівництвом держави-агресора.

Наразі чоловіка оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури