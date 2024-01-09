Мінкульт опублікував оновлену статистику пошкоджених Росією культурних пам’яток

Міністерство культури та інформаційної політики у вівторок, 9 січня, опублікувало оновлену статистику українських культурних пам’яток, що були пошкоджені чи зруйновані від початку повномасштабного вторгнення Росії.

За період з 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2023 року в 17 областях України зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини, повідомив МКІП.

Там уточнили, що серед них 120 пам’яток національного значення, 682 місцевого значення та 70 щойно виявлених.

Зокрема, серед пошкоджених та зруйнованих об’єктів пам’ятки архітектури складають 279 об’єктів, архітектури та містобудування – 255, історії – 203, архітектури, історії – 33, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 18, архітектури та містобудування, історії – 38, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

За даними міністерства, пам’ятки пошкоджено або зруйновано окупантами у 17 областях:

Харківська область – 216 (у тому числі 10 національного значення)

Одеська область – 119 (у тому числі 28 національного значення)

Донецька область – 111 (у тому числі 12 національного значення)

Херсонська область – 86 (у тому числі 12 національного значення)

Чернігівська область – 70 (у тому числі 27 національного значення)

Київська область – 69 (у тому числі 16 пам’яток національного значення)

Запорізька область – 38

Львівська область – 33 (у тому числі 2 національного значення)

Дніпропетровська область – 32 (у тому числі 1 національного значення)

Луганська область – 30

Сумська область – 25 (у тому числі 5 національного значення)

Миколаївська область – 22 (у тому числі 3 національного значення)

Хмельницька область – 10 (у тому числі 1 національного значення)

Вінницька область – 4 (у тому числі 1 національного значення)

Полтавська область – 4 (у тому числі 1 національного значення)

Житомирська область – 2 (у тому числі 1 національного значення)

Кіровоградська область – 1

Міністерство культури постійно оновлює дані про пошкодження або руйнування об’єктів культурної спадщини внаслідок розв’язаної Росією повномасштабної війни.

Раніше ексзаступниця міністра Катерина Чуєва зазначала, що точні цифри пошкоджених об’єктів можна буде отримати лише із завершенням воєнних дій: “Повну картину ми зможемо побачити вже після завершення війни і тільки після того, коли більша частина зон бойових дій буде розмінована й стане безпосередньо доступна для дослідників. Станом на сьогодні ми можемо обстежувати та повноцінно документувати переважно ті об’єкти, які знаходяться на деокупованих територіях й відносно віддалені від лінії вогню“.

Свою статистику пошкоджених культурних об’єктів в Україні веде і міжнародна організація ЮНЕСКО. На початку серпня минулого року вона випустила список, в якому підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів з початку повномасштабного вторгнення Росії. // УП.Культура