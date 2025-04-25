Міського голову на Волині підозрюють у розтраті понад ₴6 млн. на закупівлі авто для ЗСУ
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури повідомлено про підозру голові однієї з міських рад у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
За даними слідства, у травні 2023 року до міськради надійшло клопотання від військових про закупівлю двох вантажних автомобілів.
Посадовець у змові зі знайомим підприємцем реалізував схему закупівлі цих авто за завищеною ціною.
У результаті вантажівки для ЗСУ придбали за понад 10 млн грн з бюджету громади, що на 6 млн грн більше їх реальної вартості.
Спільнику посадовця повідомлено про підозру у пособництві в розтраті чужого майна (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування здійснює ТУ БЕБ у Волинській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.