Митника і залізничника судитимуть за сприяння в незаконному переправленні військовозобов’язаного через кордон

Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими Другого слідчого відділу ТУ ДБР у Львові кримінальному провадженні про вчинення державним інспектором одного з відділів митного поста «Ягодин» та працівником відокремленого підрозділу «Ковельська дистанція колії» Львівської залізниці керівництва незаконним переправленням особи через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, 05 березня 2022 року вони допомагали військовозобов’язаному чоловіку перетнути державний кордон України поїздом «Київ – Варшава» так, щоб він уникнув процедури прикордонного контролю.

Пасажира, у якого були відсутні документи, що дають право чоловікам віком від 18 до 60 років перетинати державний кордон України в період воєнного стану, а в паспорті не було відмітки про перетин державного кордону, згодом виявили військовослужбовці Державної прикордонної служби.

Таким чином виїхати у Польщу йому не вдалося.

Митник же і залізничник невдовзі постануть перед судом.

Довідково: санкцією ч 2 ст. 332 КК України за керівництво незаконним переправленням особи через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба обласної прокуратури