Митнику та брокеру, які за хабар зменшували вартість розмитнення автомобіля, повідомлено про підозру

Слідчі Територіального управління ДБР у Полтаві викрили заступника начальника одного з відділів митного посту «Спеціалізований» Дніпровської митниці та брокера, які за гроші «знизили» вартість розмитнення автомобіля.

За даними слідства, митник та брокер запропонували мешканцю Дніпра «зекономити» кошти на розмитненні автомобіля «Opel Antara». Свою послугу вони оцінили у 500 доларів США.

Гроші митник отримав у робочому кабінеті. Вони були виявлені слідчими ДБР під час обшуку.

Перевіряються інші факти отримання хабарів за розмитнення автомобілів.

Посадовець підозрюється у одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – УСБУ в Дніпропетровській області.

ДБР