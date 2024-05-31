Міжнародна спецоперація Matador – ліквідовано ОЗГ викрадачів автівок в країнах ЄС

Прокурори Офісу Генпрокурора, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з колегами із Франції, Національної поліції Іспанії та Польщі, а також Європолу та Євроюсту викрили учасників міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на заволодінні транспортних засобів лізингових компаній в країнах ЄС.

Для оперативного обміну інформацією між правоохоронцями були створені міжнародні оперативні та слідчі групи (OTF та JIT). А сама спецоперація отримала умовну назву Matador.

До злочинної організації входило понад 50 громадян з різних країн – України, Франції, Іспанії, Польщі, Литви, рф та інших держав. Вона мала свою ієрархічну структуру, де учасникам кожної відокремленої групи відводилась окрема роль – вербувальників, перевізників, техніків, механіків та координаторів.

Відповідно до розробленої шахрайської схеми учасники орендували або брали в лізинг елітні автомобілі на документи підставних осіб. Вербувальники підшуковували їх в Україні, надаючи перевагу малозабезпеченим або безробітним громадянам. Купували їм квитки, забезпечували логістику під час переїзду та проживання.

Після оформлення автомобілів за підробленими документами «перевізники» доставляли транспортні засоби з місць оренди, як правило біля аеропортів та вокзалів, до визначеної адреси. Надалі ще одна група представників злочинної організації транспортувала їх до пунктів переробки.

Окремою гілкою угруповання були особи, відповідальні за технічне забезпечення — так звані «чорні механіки». До їхніх обовʼязків входило несанкціоноване вимкнення сигналів GPS на транспортних засобах та кустарна заміна номерів і номерних агрегатів. Після зміни ідентифікаційних номерів учасники ще однієї ланки легалізували ці автівки та продавали до третіх країн як нові або на запчастини.

Упродовж півтора року правоохоронці України та країн ЄС проводили спільні заходи з документування учасників міжнародної злочинної організації. На даний час задокументовано причетність членів злочинної організації до скоєння 36 епізодів незаконного заволодіння елітними авто на території низки країн — Іспанії, Франції, Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Португалії та Італії.

У травні 2024 року правоохоронці одночасно провели близько 70 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також переробки та збуту викрадених транспортних засобів на території України, Франції, Іспанії, Польщі, Латвії та Німеччини. Безпосередньо в Україні співробітники поліції провели понад 50 санкціонованих обшуків в осіб, які вербували громадян України для здійснення злочинів за кордоном, та які виконували роль «перевізників».

Затримано 13 осіб – лідерів та основних учасників міжнародної злочинної організації.

Заходи з викриття та затримання проводилися одночасно на території Франції, Іспанії, Польщі, Німеччини, Латвії та України.

Операція Matador довела, що міжнародна співпраця між правоохоронними органами сприяє ефективній боротьбі з організованою злочинністю, яка перетинає національні кордони.

Офіс Генпрокурора