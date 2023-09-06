Міжрегіональна злочинна група злила пального з локомотивів на ₴1,5 млн.

Організував «бізнес» мешканець Вінницької області, залучивши свого батька – чергового на одній зі станцій — та співробітників кількох локомотивних ДЕПО. Ділки викрадали пальне під час руху локомотивів, їхньої стоянки та на станціях. За один вихід могли злити до 3 тонн дизпалива.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, 32-річний мешканець Вінницької області вирішив використати знайомства свого батька серед машиністів та їх помічників, організувавши «паливний бізнес» в умовах воєнного стану. Його батько обіймає посаду чергового на одному з моторвагонних ДЕПО Укрзалізниці.

Залучивши працівників станцій, що знаходилися у Вінницькій та Черкаських областей, здебільшого машиністів локомотивів та їх помічників, вони налагодили викрадення дизельного пального. Організатор контролював усі дії своїх «підлеглих» та розподіляв «прибуток» між всіма.

За налагодженою схемою, зливали пальне під час руху локомотивів, їхньої стоянки та на станціях із паливних баків. За один вихід на справу ділки могли викрасти до 3 тонн дизпалива. Викрадене дизпаливо надалі відвозили до місць тимчасового зберігання, підшукували клієнтів, яким потім збували його за готівку – 1 літр за ціною 42 грн. З метою приховування злочинної діяльності вносили до офіційних документів недостовірні дані щодо кількості використаного дизельного пального, а також здійснювали втручання в роботу двигуна, що дозволяло економити розхід палива.

За попередніми підрахунками, ділки заробили на викраденні пального понад 1,5 млн грн. Такі дії зловмисників призвели до збитків АТ «Укрзалізниця» на відповідну суму.

Поблизу локомотивного ДЕПО у Вінницькій області поліцейські викрили п’ятьох активних учасників міжрегіонального злочинного угруповання під час викрадення пального з баків локомотива. Вони вже встигли викрасти майже 2 тонни пального. Також на місці виявили ще одну порожню ємність на 1000 літрів.

Цього ж дня оперативники ДСР, управлінь стратегічних розслідувань у Вінницький та Черкаській областях, слідчі ГСУ Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів, в локомотивних ДЕПО та автомобілях фігурантів.

Вилучили майже 2000 літрів дизпалива, заготовлені порожні 595 каністр по 30 літрів кожна, маршрутні та бортові журнали, а також іншу документацію, знаряддя для викрадення пального, автомобілі та понад 400 тис. грн.

Вирішується питання про повідомлення організатору та чотирьом активним учасникам угруповання про підозру за ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття проводилися спільно зі співробітниками Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» та ДУ «Білоцерківська виправна колонія (№ 35)».

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7-ми до 12-ти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України