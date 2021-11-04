«Мне по барабану, что ты журналист». В Лавре напали на журналистов, снимавших пожар (видео)

В четверг, 4 ноября, в Киево-Печерской Лавре вспыхнул пожар. На месте ЧП журналистам не дают работать и выбивают камеру из рук.

Подобный случай произошел и с корреспондентом «Сегодня» Игорем Серовым.

Детали инцидента

На место пожара мгновенно прибыл корреспондент «Сегодня» Игорь Серов. Во время ведения прямой трансляции с места события на журналиста напали несколько мужчин. Они начали хватать его и едва не разорвали ему куртку.

«Не рвите мне куртку, не хватай меня. У меня удостоверение журналиста, я имею право снимать», – сказал корреспондент «Сегодня».

На что мужчины ответили журналисту: «Тебя же попросили. Ты один, а нас трое».

В результате журналист вызвал полицию на место происшествия.

Журналистам агрессивно не дают работать

В Киеве у Киево-Печерской лавры, где произошел пожар, священник отобрал у журналиста телефон, чтобы тот не мог снять видео пожара. А отдал только после того, как мужчина на него накричал.

«Интересно, что там у них такое секретное», – пишут в Сети.

Также появился ролик, как сотрудник Киево-Печерской лавры напал на журналистов Магнолии-ТВ.

Что известно о пожаре?

В 13:45 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работают спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

«Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской Лавры», – сообщили сайту «Сегодня» в ГСЧС Киева.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской Лавры ликвидировано в 14:45. Три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна.