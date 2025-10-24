Мобільники та парфуми під виглядом ковбасних виробів. На Львівщині викрито контрабанду майже на ₴17 млн

За даними слідства, на початку серпня цього року мешканець Яворівського району намагався провезти з Польщі на територію України контрабандну продукцію. Зокрема, преміальні телефони відомих торгових марок та елітні парфумерні вироби.

Для того, щоб уникнути декларування та сплати митних платежів, чоловік при перетині кордону обрав «зелений коридор».

Контрабандна продукція була прихована у вантажному відділенні мікроавтобусу в картонних коробках з-під ковбасних виробів. Для маскування коробки з технікою та парфумерією були розміщені під ідентичними коробками, але зі справжньою м’ясною продукцією.

Сховок виявили прикордонники під час огляду транспортного засобу.

У ньому виявилося понад 400 мобільних телефонів, майже 3 500 флаконів парфумерних виробів відомих торгових марок та тестерів до них, а також кілька одиниць дрібної побутової техніки. Їх орієнтовна вартість становить майже 17 млн грн.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у контрабанді (ч. 2 ст. 201-3 КК України).

На вилучені товари та транспортний засіб накладено арешт.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Львівській області, оперативний супровід – ДПС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора