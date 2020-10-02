Молоді чоловік і жінка за хабар намагалися заїхати в Україну в обхід процедури

Учора в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону припинили чергову спробу надання неправомірної вигоди.

Хабарем у розмірі 500 гривень намагались підкупити прикордонників двоє громадян України.

24-річний чоловік та 20-річна жінка їхали в Україну та не мали бажання встановлювати додаток «Дій вдома». На протизаконну пропозицію українці отримали від прикордонників категоричну відмову.

Що ж до можливих ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники проінформували співробітників поліції, повідомили Закарпаття онлайн у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.