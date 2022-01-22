Молодиків, які пограбували чоловіка на приміському вокзалі у Києві, ув’язнили на 7 років

Солом’янський райсуд Києва засудив двох чоловіків до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацію майна за розбійний напад.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 17 січня.

31 липня 2020 року, приблизно о 13 годині 40 хвилин, перебуваючи на приміському вокзалі в Києві, обвинувачені підійшли до потерпілого, який сидів на лавочці і чекав поїзда до Ніжина.

Зловмисники почали розмову. Один із них пригрозив ножем, а другий зняв з чоловіка навушники, витягнув з кишень мобілку і гаманець. Вартість викраденого — 1497 гривень 10 копійок.

Потерпілий одразу звернувся в поліцію і нападників затримали того ж дня.

У суді він розповів, що злочинці спершу попросили його футболку. Потім один із них показав ніж і сказав, що їм потрібні гроші на алкоголь. Почувши відмову, вони самі забрали речі.

Знайшовся свідок — також пасажир, який бачив, як у потерпілого забрали речі.

Обвинувачені провину не визнали і говорили, що тільки попросили в чоловіка речі і він нібито самостійно віддав свій мобільний телефон та навушники. Ножем йому не погрожували і він просто випав з кишені.

У дебатах чоловіки говорили, що їх дії неправильно кваліфікували як розбійний напад (ч.2 ст.187 ККУ), оскільки вони викрали майно з мовчазної згоди власника без будь-яких погроз.

Суд вважає, що показання обвинувачених не підтведжуються доказами. Агресивна та раптова їх поведінка під час вчинення злочину, висловлення погроз застосування ножа та його демонстрація під час заволодіння майном потерпілого, на переконання суду, безсумнівно вказують на те, що злочин вчинено із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я.

Чоловіки раніше судимі і відбували тюремне покарання за крадіжки та грабіж.