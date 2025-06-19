Молодик з Одещини привласнював гроші з рахунків військовослужбовців за шахрайською схемою «Дзвінок з банку»

Фігурант перебував на іспитовому терміні за аналогічні злочини. Тепер йому загрожує чималий строк ув’язнення.

Зловмисник телефонував громадянам, номери яких знаходив в одній із соціальних мережах, представлявся працівником служби безпеки банку і повідомляв про те, що хтось нібито несанкціоновано втручається в їхні банківські рахунки та намагається зняти з них гроші. Обирав виключно військовослужбовців, сподіваючись на значні суми.

Щоб «не допустити» викрадення коштів клієнтів фінансової установи, ділок випитував у них конфіденційні дані, зокрема повні реквізити банківських карток, паролі, коди для зміни паролів тощо.

Використовуючи цю інформацію, зловмисник заходив до особистих кабінетів людей в онлайн-банкінгу, де бачив всю інформацію про їхній фінансовий стан, і заволодівав коштами, які знаходилися на рахунках.

Наразі поліцейські встановили, що у такий спосіб протягом кількох місяців поточного року він обманув чотирьох захисників України з різних областей, привласнивши з їхніх банківських рахунків майже 100 тис. грн.

Вжитим комплексом оперативно-розшукових та слідчих заходів кіберполіцейські Одещини зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області встановили, що до шахрайства причетний 19-річний житель Березівського району, який минулого року отримав покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки за аналогічні злочини.

У якості речових доказів поліцейські вилучили у нього телефони, банківські картки, гроші, транспортний засіб та інші речі, що мають значення для слідства.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру в шахрайстві, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, вчиненому під час дії воєнного стану, що призвело до витоку інформації, зокрема повторно. Максимальне покарання за ці злочини, згідно з санкціями ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України, – позбавлення волі на строк до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі майже один мільйон гривень. Слідство триває.

Заходи з розкриття та припинення протиправної діяльності проводили співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області.

Поліцейські вкотре зауважують: щоб не стати жертвами шахраїв, нікому не повідомляйте конфіденційну інформацію про вашу банківську картку – пін-код, повний номер, термін дії чи CVV-код. Пам’ятайте: співробітникам банку ця інформація не потрібна, навіть для блокування рахунку в разі загрози.

Якщо вам зателефонували з повідомленням про блокування картки або підозрілу активність, не панікуйте. Самостійно перевірте інформацію через онлайн-банкінг, гарячу лінію банку або особисто у відділенні.

У разі шахрайства негайно зверніться до банку: попросіть про скасування операції та блокування картки. Далі повідомте про злочин на спецлінію поліції – 102.

Будьте обачні та не дозволяйте себе ошукати.

Відділ комунікації поліції Одещини