Moneyveo, “Швидко Гроші” та “Юнекс Банк” мають виплатити мільйонні штрафи від НБУ

Проте дехто обійшовся попередженнями.

Національний банк України оштрафував двох банки та дев’ять фінансових установ заходи за порушення у сфері фінмоніторингу. Зокрема мільйонні суми мають виплатити Moneyveo, “Швидко Гроші” та “Юнекс Банк”.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

“Штрафи застосували за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, ‒ йдеться у заяві.

Найбільший штраф у розмірі трохи більше 13 млн грн отримала установа Moneyveo, а “Швидко Гроші” (ТОВ “СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР”) назбирав порушень на 6,2 млн грн. Ще 3,8 млн грн має виплатити “Юнекс Банк”.

Також НБУ оштрафував:

RozetkaPay (ТОВ “ФК “ЕВО”) ‒ на 255 000 грн,

АТ “Європейський промисловий банк” ‒ 51 000 грн,

ТОВ “ІФГ” ‒ 51 000 грн,

ТОВ “ПРОФ-АГРО-ТРАНС” ‒ 51 000 грн,

Натомість ТОВ “КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС”, ТОВ “ІЛК “ВЕРІДА УКРАЇНА”, ТОВ “ФКУ “ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ”, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВІКТОРІЯ” за порушення отримали письмові застереження. // Дзеркало тижня