Мошенник, который заставлял других пользователей оплачивать его покупки в интернете, отделался штрафом

Молодой махинатор из Мукачево придумал хитрую схему, как получать из интернета желаемые товары без реальных капиталовложений. Мошеннический план зародился, когда парень загорелся желанием обзавестись модными кроссовками New Balance.

Реализация задуманного требовала предварительной подготовки. Сначала он завел в социальной сети Facebook фейковый аккаунт. После этого, он разместил от имени нового вымышленного пользователя объявление о продаже комплекта посуды, стоимостью 1150 гривен.

Прошло немного времени, пока нашлась покупательница, заинтересованная несуществующим набором посуды. Связавшись с ней, махинатор пообещал прислать посуду по Новой Почте после полной предоплаты на карту. Женщина согласилась и молодой человек скинул ей номер карты продавца кроссовок.

Получив подтверждение оплаты, он обратился к продавцу кроссовок, сообщив, что оплатил интересующую его пару кроссовок. Таким немного запутанным, но довольно несложным способом, он завладел желанными кроссовками. Вопрос с обманутой покупательницей посуды был решен очень просто – парень просто перестал заходить в фейковый аккаунт.

Еще в одном эпизоде, установленном следствием, сумма была нанесенного пострадавшей стороне ущерба была значительно меньше, но в самой схеме точно также использовалась чужая банковская карта, что снова позволило мошеннику отвести подозрения от себя. Тем не менее, обе пострадавших подали заявления в полицию, что и стало отправной точкой для следствия.

Распутывая схему, правоохранители вышли на продавца кроссовок, а тот, в свою очередь, предъявил данные покупателя, указанные в квитанции об оплате услуг Новой Почты.

В ходе обыска дома у подозреваемого, правоохранители обнаружили на компьютере несколько аккаунтов в социальных сетях Facebook и Вконтакте, при помощи которых аферист общался со своими жертвами.

Несмотря на то, что в своем обвинении, прокурор, ссылаясь на эти переписки, стремился доказать, что количество реально совершенных преступлений было значительно большим, все же, согласно материалам суда, ему не удалось представить в суде улики, доказывающие причастность обвиняемого более чем к двум эпизодам. А сам голый факт обмана интернет-пользователей, согласно решению судьи, преступлением не является.

Стоит отметить, что наказание за данное правонарушение (ч.2 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное повторно), предусматривает штраф в размере от 2 до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, 1-3 года исправительных работ или лишение свободы до 5 лет.

Тем не менее, поскольку вина была доказана лишь в двух эпизодах, по которым мошенник поспешил чистосердечно раскаяться и возместить пострадавшим нанесенный ущерб, а по месту его жительства суду предоставили «удовлетворительную характеристику», в итоге наказание, которое он получил, можно считать чисто символическим: штрафа в размере всего 100 необлагаемых минимумов (1700 грн).

Андрей Майданик, internetua.com