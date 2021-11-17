Мошенник создал фейковый интернет-сексшоп, рассчитывая, что обманутые клиенты не пойдут в полицию

Безработный житель города Первомайск Николаевской области придумал рецепт идеального киберпреступления: взять проверенную схему торговли несуществующими товарами по предоплате и сделать так, чтобы потерпевшие не спешили обращаться в полицию.

Для этого можно выбрать что-нибудь незаконное, но тогда не получится выйти на широкую аудиторию популярных соцсетей, либо что-нибудь пикантное настолько, чтобы клиенты сами стеснялись предавать это огласке.

Выбрав в качестве платформы социальную сеть Instagram, молодой человек создал в ней страничку интернет-магазина «Love Sex», которую наполнил объявлениями о продаже секс-игрушек и различных сопутствующих товаров.

Посетив страничку секс-шопа, один из пользователей решил сделать заказ двух единиц товара БДСМ-атрибутики. Связавшись с администратором «магазина», он узнал, что для оплаты товара, необходимо перечислить его полную стоимость на карту продавца. Согласившись на это условие, покупатель перечислил 1340 гривен, однако заказ так и не получил.

После обращения потерпевшего в полицию, было возбуждено уголовное расследование по факту правонарушения ч. 1 ст. 190 УК (мошенничество). В результате проведенных следственных мероприятий, была установлена личность мошенника, который полностью признал свою вину, раскаялся и возместил нанесенный потерпевшему ущерб, в результате чего получил минимально возможное наказание, в виде 200 часов исправительных общественных работ.

Однако, в ходе обыска, проведенного по месту жительства обвиняемого, у него были изъяты 8 банковских карт различных украинских банков и ряд sim-карт мобильных операторов (включая неактивные), а также несколько блокнотов с записями, что свидетельствует об основательном подходе к делу. Весьма вероятно, что создатель фейкового сексшопа имел гораздо более одной «успешной» сделки, пострадавшие от которых, однако, так и не дошли до полиции.

InternetUA в очередной раз напоминает, что предоплата – это главный инструмент интернет-мошенников. При любых обстоятельствах не пересылайте деньги, пока не убедитесь, что купленный товар соответствует вашим ожиданиям.