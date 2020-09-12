Мошенники из «колл-центра ПриватБанка» украли у киевлянина 116 тысяч гривен
У киевского фотографа Владимира Корниенко мошенники украли 116 тысяч гривен с карт ПриватБанка и Monobank. «Служба безопасности банка» общалась настолько профессионально, что у него даже не возникло сомнения, что это развод. Более того – аферисты по телефону даже создали атмосферу, имитирующую работу многолюдного колл-центра.
OBOZREVATEL разобрался, как злоумышленникам удалось выманить деньги, и как не попасться на уловки преступников.
Проблемы с банковскими картами у Корниенко начались еще несколько месяцев назад. В июле неизвестные из Харькова попытались снять деньги с его счета в ПриватБанке. Однако банк определил подозрительную активность и помог заблокировать карту.
«Тогда мне объяснили, что кому-то стали известны все мои данные, включая CVV-код. Хотя я карту нигде не «светил». Пришлось ее перевыпустить с уже новым номером и новыми паролями», – рассказал OBOZREVATEL Владимир Корниенко.
По его словам, новой картой он пользовался всего два раза и никому не сообщал ее номер. Однако в пятницу, 4 сентября, ему позвонили из банка снова и уверенным тоном сказали – с новой карты кто-то снова пытается снять деньги.
«Знаете, я не считаю себя глупым человеком. Я фотограф, много общаюсь с людьми, так что по разговору человека могу понять, кто мне звонит, насколько образован и к какому кругу общества принадлежит. Но в этот раз со мной общались настолько профессионально, вежливо и предупредительно, что я был уверен – говорят настоящие банковские работники. Это и близко не было похоже на преступников, которые звонят «ваш сын попал в ДТП, дайте денег за его освобождение», – объяснил Корниенко.
Однако звонили именно мошенники.
Технология обмана
«Со мной начали проводить «воспитательную беседу». Спрашивали, не регистрировался ли я на AliExpress, мог ли засветить карту в банкомате в людном месте. Это длилось 20 минут и все время я был уверен, что общаюсь со службой безопасности ПриватБанка. Потом меня переключили на «главу службы безопасности», – сказал фотограф.
Корниенко отметил, что преступники как будто работали в колл-центре – во время переключения на другого «специалиста» в телефоне был слышен звук селектора и казалось, что рядом говорят другие люди.
«Другой человек сказал, что карту нужно привязать к моему телефону. Мне сказали название приложения, я его скачал и ко мне поступил запрос: «ПриватБанк хочет присоединиться к вам». Впоследствии оказалось, что это приложение для удаленного доступа к чужому телефону. С его помощью мошенники выполняли все операции, чтобы списать у меня деньги», – объяснил потерпевший.
Следующий шаг – аферисты предложили фотографу создать в банковском приложении некий «сегрегированный счет«. Из поиска в Google Корниенко узнал, что это связанно с «защитой денег клиента». Это его успокоило.
В итоге со счетов Корниенко украли 116 тысяч гривен. При чем, его денег было всего несколько тысяч, а все остальные – кредитные.
Банки развели руками
Пропажу денег фотограф обнаружил лишь несколько часов спустя, когда, заподозрив неладное, позвонил в службу поддержки Monobank.
Вечером в пятницу, 4 сентября, он обратился в полицию.
«Моим делом занимается глава уголовного розыска Святошинского райотдела полиции Евгений Никуленков. Открывается уголовное производство по статье «Мошенничество, совершенное организованной преступной группой в больших размерах», – уточнил потерпевший.
Однако как-то особо помочь пострадавшему в случае мошенничества банки не могут.
«Банк не может выступать в роли заявителя в полицию, в связи с тем, что стороной, против которой эти действия были направлены, являетесь вы. Для проведения расследования по факту мошенничества мы рекомендуем вам обратиться в правоохранительные органы, которые могут получить по оформленным в соответствии с действующим законодательством, запросом всю необходимую информацию», – написали представители ПриватБанка.
«Расследование случаев мошенничества, а также розыск и задержание преступников законодательно находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк, в свою очередь, всегда готов оказать им любую необходимую помощь», – добавили в Monobank.
Как не попасться на уловки мошенников
Жертвой подобного мошенничества могут стать многие украинцы, так что не стоит заранее обвинять Корниенко в излишней доверчивости. Ведь все чаще телефонными аферистами оказываются не «обитатели» мест лишения свободы, а профессионалы, работающие из современных колл-центров. Они постоянно совершенствуют свои методы.
Прокуратура Киева сообщала о раскрытии одного из таких колл-центров 6 августа. В схеме были задействованы 300 человек.
OBOZREVATEL напоминает, что делать, когда вы получаете подозрительный звонок якобы из банка:
- Когда вам присылают СМС или звонят с подозрительных номеров, нужно сразу перезвонить менеджерам вашего банка по телефонам, которые выдавал сам банк при открытии вашего счета (или на горячую линию).
- Эти номера можно узнать на сайте банка. Также их обычно указывают на оборотной стороне карты.
- Сотрудники банка всегда называют вас по имени и отчеству и, не запрашивая никаких персональных данных, открывают вашу информацию по карте.
- Попросите сотрудника банка проверить, что происходит с вашими счетами. Когда в банке подтвердят, что никаких операций они не проводили, нужно сразу через них передать номера телефонов, с которых пришел звонок, в службу безопасности. Сам номер звонившего рекомендуется заблокировать.
- Мошенники обычно не знают, есть ли у вас карта того или иного банка. Чаще всего они наугад называют ПриватБанк или Ощадбанк (как наиболее популярные) и просят сообщить номер карты и CVV-код. Настоящие сотрудники банков такое никогда не спрашивают.
- В ходе манипуляций мошенники могут попросить сказать код из СМС, которое может прийти на ваш телефон. Этого говорить ни в коем случае нельзя, так как это чаще всего код, которым вы подтвердите перевод денег аферистам.
- Также ни в коем случае нельзя устанавливать приложения, которые вам могут предложить установить. Вероятнее всего это будут или шпионские программы, или программы, которые другим образом помогут мошенникам забрать ваши деньги.