Мошенники из «колл-центра ПриватБанка» украли у киевлянина 116 тысяч гривен

У киевского фотографа Владимира Корниенко мошенники украли 116 тысяч гривен с карт ПриватБанка и Monobank. «Служба безопасности банка» общалась настолько профессионально, что у него даже не возникло сомнения, что это развод. Более того – аферисты по телефону даже создали атмосферу, имитирующую работу многолюдного колл-центра.

OBOZREVATEL разобрался, как злоумышленникам удалось выманить деньги, и как не попасться на уловки преступников.

«Охота» началась еще в июле

Проблемы с банковскими картами у Корниенко начались еще несколько месяцев назад. В июле неизвестные из Харькова попытались снять деньги с его счета в ПриватБанке. Однако банк определил подозрительную активность и помог заблокировать карту.

«Тогда мне объяснили, что кому-то стали известны все мои данные, включая CVV-код. Хотя я карту нигде не «светил». Пришлось ее перевыпустить с уже новым номером и новыми паролями», – рассказал OBOZREVATEL Владимир Корниенко.

По его словам, новой картой он пользовался всего два раза и никому не сообщал ее номер. Однако в пятницу, 4 сентября, ему позвонили из банка снова и уверенным тоном сказали – с новой карты кто-то снова пытается снять деньги.

«Знаете, я не считаю себя глупым человеком. Я фотограф, много общаюсь с людьми, так что по разговору человека могу понять, кто мне звонит, насколько образован и к какому кругу общества принадлежит. Но в этот раз со мной общались настолько профессионально, вежливо и предупредительно, что я был уверен – говорят настоящие банковские работники. Это и близко не было похоже на преступников, которые звонят «ваш сын попал в ДТП, дайте денег за его освобождение», – объяснил Корниенко.

Однако звонили именно мошенники.

Технология обмана

«Со мной начали проводить «воспитательную беседу». Спрашивали, не регистрировался ли я на AliExpress, мог ли засветить карту в банкомате в людном месте. Это длилось 20 минут и все время я был уверен, что общаюсь со службой безопасности ПриватБанка. Потом меня переключили на «главу службы безопасности», – сказал фотограф.

Корниенко отметил, что преступники как будто работали в колл-центре – во время переключения на другого «специалиста» в телефоне был слышен звук селектора и казалось, что рядом говорят другие люди.

«Другой человек сказал, что карту нужно привязать к моему телефону. Мне сказали название приложения, я его скачал и ко мне поступил запрос: «ПриватБанк хочет присоединиться к вам». Впоследствии оказалось, что это приложение для удаленного доступа к чужому телефону. С его помощью мошенники выполняли все операции, чтобы списать у меня деньги», – объяснил потерпевший.

Следующий шаг – аферисты предложили фотографу создать в банковском приложении некий «сегрегированный счет«. Из поиска в Google Корниенко узнал, что это связанно с «защитой денег клиента». Это его успокоило.

«По удаленному доступу мне прислали номера карт, я их подтвердил. И тут мне говорят, что они видят, что я пользуюсь якобы их банком-партнером Monobank. Меня переключили на сотрудника этого банка и он предложил мне перевыпустить карту. Мне прислали номер якобы моей новой карты и я привязал ее к телефону», – рассказал фотограф.

В итоге со счетов Корниенко украли 116 тысяч гривен. При чем, его денег было всего несколько тысяч, а все остальные – кредитные.

Банки развели руками

Пропажу денег фотограф обнаружил лишь несколько часов спустя, когда, заподозрив неладное, позвонил в службу поддержки Monobank.

Вечером в пятницу, 4 сентября, он обратился в полицию.

«Моим делом занимается глава уголовного розыска Святошинского райотдела полиции Евгений Никуленков. Открывается уголовное производство по статье «Мошенничество, совершенное организованной преступной группой в больших размерах», – уточнил потерпевший.

Корниенко рассказал свою историю в Facebook. Представители Monobank и ПриватБанка в комментариях напомнили, что нельзя сообщать данные карты, даже если их просит сотрудник банка. И попросили не устанавливать на телефоны дополнительное программное обеспечение.

Однако как-то особо помочь пострадавшему в случае мошенничества банки не могут.

«Банк не может выступать в роли заявителя в полицию, в связи с тем, что стороной, против которой эти действия были направлены, являетесь вы. Для проведения расследования по факту мошенничества мы рекомендуем вам обратиться в правоохранительные органы, которые могут получить по оформленным в соответствии с действующим законодательством, запросом всю необходимую информацию», – написали представители ПриватБанка.

«Расследование случаев мошенничества, а также розыск и задержание преступников законодательно находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк, в свою очередь, всегда готов оказать им любую необходимую помощь», – добавили в Monobank.

Как не попасться на уловки мошенников

Жертвой подобного мошенничества могут стать многие украинцы, так что не стоит заранее обвинять Корниенко в излишней доверчивости. Ведь все чаще телефонными аферистами оказываются не «обитатели» мест лишения свободы, а профессионалы, работающие из современных колл-центров. Они постоянно совершенствуют свои методы.

Прокуратура Киева сообщала о раскрытии одного из таких колл-центров 6 августа. В схеме были задействованы 300 человек.

OBOZREVATEL напоминает, что делать, когда вы получаете подозрительный звонок якобы из банка: