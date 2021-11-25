Мошенники научились получать массу положительных отзывов на сайтах объявлений

Любительница животных из Киева сообщила о том, что стала жертвой дерзких ОЛХ-мошенников, торгующих котятами элитных пород. Неизвестные путем обмана и различных манипуляций вынудили ее заплатить им за несуществующего котенка породы сфинкс 15,5 тысяч гривен. Решение поверить мошенникам было продиктовано их высоким рейтингом на сайте ОЛХ.

Увидев на сайте ОЛХ объявление о продаже очаровательного котенка породы сфинкс, с глазами разного цвета, женщина буквально влюбилась в малыша. В объявлении была указана цена 15,500 гривен, но приняв объявление мошенников за чистую монету, любительница животных захотела приобрести миленького питомца, во что бы то ни стало.

Завязалась переписка в вайбере, в результате которой «хозяйка» предложила в качестве транспортировки животного отправку автобусом или поездом из Харькова. Но, когда покупательница предложила, что ее знакомый в этом городе может забрать котенка лично, в ход пошли отговорки о том, что на самом деле кошечка не в самом Харькове, а еще дальше, поэтому лишние остановки в дороге будут только дополнительным стрессом и нужно поскорее договориться, чтобы отправить ее сразу от прежних хозяев – новым.

Естественно, в качестве условия передачи животного, была озвучена его полная предоплата. Причем, обсуждая варианты перевода денег на карту, покупательнице были предложены несколько карт разных банков на выбор. Все они были оформлены на людей с разными фамилиями.

Чтобы объяснить этот подозрительный факт, мошенница наплела душещипательную историю о том, что карты принадлежат ее свекру и свекрови, которым она хочет помочь, поскольку свекровь попала в ковидное отделение с 70%-ным повреждением легких. Поэтому деньги за котенка можно перевести прямо на их карты.

Все это выглядело слишком сложно и подозрительно, и покупательница колебалась. Но она сама выдала мошеннице козыри, сообщив, что хотела бы приехать лично, но не может отлучиться с работы.

«Если вы мне не доверяете, приезжайте в Харьков лично и забирайте», — заявила мошенница, пытаясь изобразить честность намерений, прекрасно понимая при этом, что такой вариант невозможен.

Мошенница давила на жалость, рассказывая про бедненького замечательного «ребеночка» и добавила, что к ней стоит очередь из желающих забрать кошку, поэтому определиться и забрать ее необходимо как можно скорее.

Несмотря на такие примитивные манипуляции, женщина, ослепленная внезапно вспыхнувшей любовью к маленькому котенку, согласилась и перечислила мошенникам деньги. После чего те, вполне ожидаемо, отключили телефон и заблокировали объявления.

Потерпевшая обратилась в полицию, где в отношении мошенников было возбуждено уголовное дело, а заодно оказалось, что это далеко не единичный случай и преступников уже разыскивают.

Как отмечает потерпевшая, одним из решающих аргументов в пользу мошенников стал отличный рейтинг продавца. А это означает, что мошенники научились накручивать отзывы ставя лайки сами себе со множества подконтрольных аккаунтов. Если это действительно так – значит система репутации ОЛХ скомпрометирована и пользователи больше не могут доверять ей, чтобы защититься от мошенников. // internetua.com