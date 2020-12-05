Мошенники от имени «Укрпочты» рассылают письма-ловушки, чтобы украсть деньги с банковских карточек

Письма от мошенников поступают на электронную почту.

Мошенники придумали новый способ, как украсть деньги с банковских карточек украинцев. На электронную почту они присылают письма якобы от «Укрпочты», чтобы выманить номера банковских карт и снять с них деньги.

Об этом сообщил руководитель «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Уважаемые клиенты! Некоторые из Вас получили на email рассылку якобы от «Укрпочты» с требованием заплатить 2:15 пошлины на международную посылку. Это мошенничество! И не с целью собрать 2:15, а с целью собрать номера кредитных карточек для дальнейших списаний», — написал Смелянский в Facebook.

Он отметил, что «Укрпочта» не оказывает такие рассылки, более того, таких Ваших emails даже нет в нашей базе. Ни в коем случае не нажимайте на ссылку и не давайте номер Вашей карточки. Мы делаем все возможное, чтобы установить источник (это уж точно не «Укрпочта»), чтобы предотвратить потери клиентов (а некоторые даже не наши клиенты). Будьте внимательны — в период вируса мошенники не расслабляются». // ТСН