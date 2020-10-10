Мошенники отобрали у отца погибшего на Донбассе воина 300 тысяч гривен

На Днепропетровщине мошенники вывели со счета отца погибшего на Донбассе бойца почти 300 тысяч гривен, начисленные государством в качестве компенсации.

Как сообщает ТСН, причастными к схеме оказались государственные исполнители из города Каменское, якобы в рамках дела о ДТП. Тем не менее Дмитрий Кваша говорит, что не только ни разу не был в этом городе, но и своего авто не имеет.

Когда в полиции, куда обратился мужчина, состава преступления не нашли и дело закрыли, расследованием аферы занялись побратимы погибшего сына. Они и выяснили, что исполнительный лист, на основании которого сняли деньги, был поддельным. В деле, на которое там содержалась ссылка, фамилии пенсионера вообще нет, а по адресу истицы Марии Пискун, на чей счет госисполнители перевели деньги, вообще расположен не дом, а… пустырь.

В настоящее время адвокат через суд добился возобновления производства. По его словам, деньги, полученные за смерть бойца, вообще не имели права снимать за долги. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»