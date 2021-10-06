Мошенники получили доступ к SIM-карте мариупольца и набрали на его имя кредитов на 50 тысяч

По вине аферистов мариуполец лишился номера телефона и теперь должен кредитным компаниям более 50 тысяч гривен.

Как не допустить, чтобы мошенники заполучили номер телефона, самовольно распоряжались средствами на счетах жертвы и оформляли на нее кредиты, сообщается в сюжете «Мариупольского телевидения».

Недавно местному жителю Сергею Мартынову пришло сообщение от мобильного оператора, что его SIM-карта будет заменена в течение семи часов. Он понял, что его номер телефона уже в руках мошенников. Пока мужчина блокировал все свои банковские счета, которые были привязаны к номеру, злоумышленники завладели его электронной почтой.

«Они, видя, что мои банковские карты взломать не могут, просто начинают оформлять на меня кредиты. Для кредитов в микрокредитных компаниях нужно всего лишь ФИО, паспорт и ИНН. Даже подписываться не нужно и фотографию свою можете не прикладывать», — рассказал Сергей Мартынов.

По его словам, пока он пытался вернуть доступ к своему Google-аккаунту, мошенники оформили на его имя более 50 000 гривен кредитов. Аккаунт он восстановил в течение двух часов, а для возвращения собственного номера телефона понадобилось полдня.

«У меня не хватило времени, чтоб поехать в этот день в компанию. Офис в Мариуполе работает у нас до 19:30, мой номер увели в 18:30. Пока я понял, пока я начал звонить, пока я пообщался с оператором, прошло больше часа. Где-то в 19:50 ехать уже некуда – все закрыто», — пояснил пострадавший.

Сейчас мужчина обратился в полицию – ему необходимо получить выписку из ЕРДР, чтобы предоставить ее в противовес вероятному судебному иску от кредитных компаний.

Связаться с пресс-службой мобильного оператора журналистам не удалось. Однако, прокомментировать ситуацию согласились в банке. Оказалось, что такие схемы мошенников, как завладение номером телефона, довольно распространены.

«Достаточно простой алгоритм есть для получения дубликата SIM-карты. Вам звонят мошенники 2 раза, они пополняют ваш номер, потом говорят оператору, что потеряли телефон, диктуют данные и получают дубликат SIM-карты. В дальнейшем клиент несет риски, что его номер будет использован в каких-то банковских операциях», — проинформировал управляющий региональным центром банка ПУМБ г. Мариуполя Андрей Высоцкий.

Он также добавил, что выход есть – оформить контрактный номер. Тогда все операции мобильный оператор будет производить только при наличии паспорта у физического лица. // mrpl.city