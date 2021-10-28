Мошенники пять дней выманивали у покупателя деньги за несуществующий квадроцикл

Безработная жительница Никополя вступила в сговор с неизвестным сообщником, с целью совершения интернет-мошенничества. Парочка разместила на сайте auto.ria.com объявление о продаже квадроцикла «Honda TRX 420 2010» по привлекательной низкой цене, хотя самим транспортным средством мошенники, разумеется, не располагали и не имели возможности его продать.

Уже на следующий день, на объявление откликнулся покупатель, житель Харьковской области. Неизвестный мошенник, представившийся «Владимиром», озвучил условие — предоплата 2,000 грн, которые покупатель сразу же перевел через приват24 на карту, подконтрольную мошенникам. В ответ, Владимир пообещал отправить квадроцикл Новой Почтой на следующий день.

Однако назавтра, покупателю презвонила «жена Владимира» и попросила оплатить еще 9 тысяч гривен, в качестве страховой суммы за перевозку квадроцикла. Покупатель согласился и перечислил деньги.

Днем позже, она снова созвонилась с покупателем и сообщила, что пока муж стоял в очереди на отправку груза, в отделении отключили электричество. В результате — произошел сбой и система не отправила получателю номер накладной. Этот номер накладной она предложила переслать в виде фотографии на вайбер.

Покупатель предложил скинуть номер торгово-транспортной накладной на телефон жены, поскольку сам не пользуется вайбером. Мошенница выслала изображение подделанной накладной, после чего попросила оплатить остаток стоимости квадроцикла – 15 тысяч гривен, что супруги и сделали, пополнив через терминал карту мошенников на указанную сумму. Однако на этом история не закончилась.

На следующий день, мошенница перезвонила жене потерпевшего и рассказала, что груз оказался негабаритным для Новой Почты и отправить его не удалось. Вместо этого, было принято решение отправить его эвакуатором, стоимость которого (10 тыс. грн) срочно нужно оплатить.

Днем позже потерпевшим сообщили, что эвакуатор сломался по дороге, а нанятый мошенниками неизвестный, представившись водителем нового эвакуатора, согласился доставить квадроцикл за 12 тысяч гривен. Невероятно, но доверчивые покупатели перевели и эту сумму мошенникам.

Вероятно, решив, что больше им получить с этих доверчивых покупателей уже не удастся, в дальнейшем мошенники просто перестали отвечать на звонки потерпевшего. Суммарно, нанесенный ими ущерб составил 57,2 тыс. гривен.

Учитывая, что мошенница отказалась сотрудничать со следствием и не раскрыла личность своего сообщника, суд сделал выводы о потенциальной угрозе обществу, которую она может представлять, и заключил обвиняемую под стражу в СИЗО, до окончания расследования. За нарушение ч. 3 ст.190 фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы. // internetua.com