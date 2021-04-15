Мошенники выманили почти ₴120 тысяч у жителя Николаевщины, который хотел купить трактор

Житель Вознесенского района Николаевщины потерял 119,6 тысячи гривен при покупке трактора МТЗ-82.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина рассказал, что на одном из сайтов он нашел объявление о продаже трактора, позвонил по указанному номеру и договорился о доставке, заплатив за нее 7,6 тысячи гривен.

На следующий день псевдопродавец позвонил и сообщил, что трактор вскоре будет доставлен по адресу заказчика. Позже мошенник повторно позвонил и добавил, что нужно оплатить полностью стоимость трактора. Доверившись, мужчина перечислил около 120 тысяч гривен, после чего аферист выключил телефон и больше не выходил на связь.

Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Продолжаются розыскные мероприятия, направленные на установление афериста. // Преступности.НЕТ