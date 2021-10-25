Мошенники заставляют жертв скачивать приложение, которое списывает крупные суммы денег

Украинский оператор логистических услуг предупредил клиентов об опасности, которую представляет собой новая мошенническая схема, получившая широкое распространение. Неизвестные злоумышленники, предлагают принять участие в розыгрыше приза, стоимостью 200 тыс. грн, в результате чего происходит скачивание мобильного приложения, подписка на которое стоит 1,900 гривен и снимается с пользователя автоматически.

Распространителями опасных ссылок на сайт «Nova-Poshta.top» являются сами пользователи, которые стремятся принять участие в розыгрыше ценного приза, стоимостью до 200 тысяч гривен. Именно такую сумму обещают мошенники участникам акции от имени известной компании:

Для начала, пользователю будет предложено ответить на несколько вопросов, среди которых: «пользуетесь ли вы услугами Новой Почты?», а также вопросы про пол и возраст. Отдельно мошенники поинтересуются, каким мобильным мессенджером предпочитает пользоваться участник.

Абсолютно неважно, что пользователь ответит на любой из перечисленных вопросов: после короткой проверки результатов, ему сообщат, что опрос успешно пройден и он получил возможность принять участие в розыгрыше приза. Это совершенно неудивительно, ведь конечной целью мошенников и является заставить участника «получить приз».

После трех попыток сыграть в «открой коробочку», участнику, наконец, улыбается удача. Однако, согласно «правилам акции», прежде чем участник получит приз, он должен поделиться ссылкой на розыгрыш в 5 чат-группах или отправить ее 20-ти друзьям. Именно так лавинообразно и распространяется данная спам-акция.

Выполнив это условие, пользователь получает ссылку для получения «купона на выигрыш». При нажатии на нее, происходит скачивание мобильного приложения из Play Market, которое предлагает скидки и кешбэки. Проблема в том, что во время установки оно автоматически подписывает пользователя на тестовый период, по окончании которого списывает с карты пользователя около 1900 гривен.

Мы настоятельно рекомендуем не переходить по подобным ссылкам и воздерживаться от участия в подобных «акциях» и «розыгрышах». На сегодняшний день, этот мошеннический сценарий получил широкое распространение и паразитирует на названиях многих узнаваемых брендов (например, «Ева», «АТБ» и т.п.), задействовав около 100 различных доменных имен.

В случае, если вы по неосторожности все-таки успели скачать приложение, следует немедленно, до окончания «тестового периода», связаться с банком и заблокировать карту – это поможет предотвратить несанкционированное списывание ваших денег мошенниками. // internetua.com